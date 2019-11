Rijverbod houdt 26-jarige niet tegen om met bromfiets te rijden: Openbaar Ministerie vordert half jaar gevangenis LDO

29 november 2019

13u39 0 Geraardsbergen Een 26-jarige man uit Geraardsbergen riskeert een half jaar cel, vijf jaar rijverbod, de vier examens en een boete van 8.000 euro omdat hij met de bromfiets blijft rijden ondanks een rijverbod. Het Openbaar Ministerie vraagt om de bromfiets ook verbeurd te verklaren. Zijn advocaat vraagt een werkstraf.

De twintiger is al veroordeeld tot verschillende rijverboden en zal nog maandenlang niet met een gemotoriseerd voertuig mogen rijden. Toch heeft de politie hem betrapt toen hij met de motorfiets van zijn toenmalige vriendin naar zijn werk reed. “Ik kan niet anders”, verklaart hij in de rechtbank. “Mijn baas zou me anders ontslaan.” Ondertussen heeft de man wel een oplossing gevonden en kan hij met de trein naar het werk. “Maar mijn baas moet me aan het station komen ophalen en dat zal hij niet blijven doen”, voegt hij er nog aan toe.

De advocaat van de bestuurder vraagt om zijn cliënt een werkstraf op te leggen. “Hij moet nog maanden rijverbod ondergaan en een boete betalen is gezien de financiële situatie ook heel moeilijk. Met een werkstraf zullen mijn cliënt en de maatschappij het meest gebaat zijn.”

De politierechter zal op 20 december een uitspraak doen in deze zaak.