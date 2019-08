Reuzenfamilie eregast op de 711de Meyboomplanting in Brussel Frank Eeckhout

06 augustus 2019

Geraardsbergen De Geraardsbergse Reuzengilde is op vrijdag 9 augustus eregast op 711de Meyboomplanting in Brussel.

Na de internationale uitstap naar Maastricht begin juni, gaan Goliath, Gerarda en Kinneke Baba opnieuw op verkenning buiten de stadsgrenzen van de Oudenbergstad. Ditmaal werd de Geraardsbergse Reuzengilde door de Brusselse “Bûûmdroegers” (boomdragers) en “Poepedroegers” (reuzendragers) uitgenodigd om deel te nemen aan de optocht verbonden aan de Meyboomplanting. Het gebruik van de Meyboom (of Meiboom) gaat terug op enkele middeleeuwse legendes en vond voor het eerst plaats in 1213. De Brusselaars plantten toen hun Meyboom of vreugdeboom om de overwinning op de Leuvenaars te herdenken. De stoet vertrekt rond 13.45 uur aan het Stripmuseum in de Zandstraat en trekt dan via de Grote Markt om terug te keren naar het kruispunt van de Zandstraat met de Broekstraat. Daar moet de boom voor 17 uur geplant zijn.

“Het is de eerste keer dan een reuzenfamilie wordt uitgenodigd als eregast want normaal nemen enkel de Brusselse “Poepen” (reuzen) deel aan de optocht. Voor ons is dit dus een hele eer", zegt secretaris Dean De Smet.