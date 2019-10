Reünie voor leerkrachten en leerlingen in GO! Centrum Frank Eeckhout

14 oktober 2019

14u32 0 Geraardsbergen GO! Centrum Geraardsbergen plant op zaterdag 14 december een grote reünie voor oud-leerkrachten en oud-leerlingen. “Iedereen zal er herinneringen kunnen opsnuiven tijdens een wandeling door de schoolgebouwen", zegt directeur Stijn Haegeman.

GO! Centrum is al een geruime tijd in de ban van ‘operatie-renovatie’. Dat is de werknaam die de grootschalige verbouwingen aan de iconische gebouwen in de Buizemontstraat in Geraardsbergen heeft gekregen. Heel wat Geraardsbergenaars hebben er hun kleuterjaren, het lager onderwijs en zelfs het secundair onderwijs doorlopen. “Fase 1 van de renovatie werd begin dit schooljaar afgewerkt. Bij deze fase kregen de kleuterklassen en de derde graad een nieuwe thuis. Ondertussen is fase 2 aan de gang. Deze behelst een opfrissing van de dwarse middenvleugel", vertelt directeur Stijn Haegeman.

Begin volgend jaar wordt gestart met de laatste, misschien wel meest ingrijpende fase. “Bij deze fase wordt de voorbouw gesloopt. De vrijgekomen ruimte moet plaats bieden aan een nieuw, kleiner gebouw voor opvang en administratie. Maar bovenal wordt er open ruimte gecreëerd om de leerlingen meer veiligheid te bieden. Op de vrijgekomen ruimte komt ook een fietsenstalling. De reünie wordt een uitgelezen gelegenheid om de oude gebouwen nog eens te zien", zegt de directeur.