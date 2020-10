Residentie Nieuw Hunnegem opent de deuren Frank Eeckhout

09 oktober 2020

09u44 0 Geraardsbergen Residentie Nieuw Hunnegem in Geraardsbergen opent op zaterdag 17 oktober de deuren.

De site Hunnegem heeft naast een basisschool, verpleegsterschool, Leerpunt en musea nu ook assistentiewoningen. Tijdens een opendeur op 17 oktober kan je van 10 tot 17 uur kennismaken met de assistentiewoningen en alle andere faciliteiten in het gebouw. Een afspraak maken kan via nieuwhunnegem@zorggroepeclips.be of op het nummer 0470/90.07.13.