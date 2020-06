Renovatie Abdijpark: een stand van zaken Frank Eeckhout

04 juni 2020

11u55 4 Geraardsbergen Ook tijdens de coronacrisis werd verder gewerkt aan de renovatie van het Abdijpark in Geraardsbergen. “Het Abdijpark werd deze week voor een groot deel ingezaaid. Nu wordt de vijver aangepakt", zegt schepen van Stadsontwikkeling Fernand Van Trimpont (CD&V).

Dat het Abdijpark een heel waardevolle en belangrijk site is voor vele Geraardsbergenaars bleek uit de vele reacties die er waren over de toestand waarin het park zich vandaag bevond. Het is nog enkele maanden wachten, maar elke Geraardsbergenaar kijkt al uit naar de opening van het gerenoveerde park. “Het Abdijpark werd deze week voor een groot deel ingezaaid. Dit is een volgende stap in de herwaardering van het park. Het is heel belangrijk dat de zones niet worden betreden en het werk van de aannemer gerespecteerd wordt. Het volledige abdijpark is trouwens werfzone en mag voorlopig niet betreden worden", zegt schepen Fernand Van Trimpont.

Het park heeft veel potenties op vlak van natuurontwikkeling. “We verhogen de biodiversiteit door aanzienlijke groenaanleg. De vijver wordt leeggepompt (na opvang van het aanwezige visbestand) om het overtollige slib en alle ongewenste objecten te verwijderen. De vijver zal ook een volledig nieuwe look krijgen. Ondertussen hebben ook de verschillende constructies, die de leerlingen van het Koninklijk Atheneum en het Sint Catharinacollege maakten, een plaatsje gekregen. Door het park op te nemen in en te verbinden met bestaande fiets- en wandelroutes in de omgeving, wordt het park beter ontsloten", vult schepen van Milieu Martine Duwyn (Open Vld) aan.