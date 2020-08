Remco Evenepoel-fanclub van Bar Gidon heeft er op nog geen week dertig nieuwe leden bij Claudia Van den Houte

10 augustus 2020

16u10 4 Geraardsbergen De supportersclubs ondervinden een impact van de goede prestaties van wielrenner Remco Evenepoel tijdens de Ronde van Polen.

De fanclub van Bar Gidon in Geraardsbergen, één van de vier officiële supportersclub van Remco Evenepoel, zag haar ledenaantal op minder dan een week opvallend stijgen. “Sinds afgelopen donderdag hebben we er dertig nieuwe leden bij”, zegt Frederik ‘Fredje’ Penne, zelf voormalig profrenner en uitbater van Bar Gidon. “Onze club telt intussen al zo’n 350 leden. In het begin sloten zich op korte tijd ook heel wat leden aan. In deze coronatijden was het wat stilgevallen. Maar nu dertig op een week tijd: dat is indrukwekkend.”

“Het café zat zaterdag trouwens vol - alles volgens de coronaregels uiteraard. De wedstrijden van Remco Evenepoel die op televisie worden uitgezonden, zijn hier altijd te bekijken. Als hij zo verder doet, wordt het hier te klein. Voor een supportersavond zoals enkele jaren geleden zullen we, denk ik, niet genoeg plaats meer hebben. We zullen misschien eens moeten samenzitten met de supportersclub uit Schepdaal om eens iets samen te doen. Ook daar merken ze een stijging van leden.”

Extra bussen inleggen

Als wielersupporters weer naar de koers mogen, zal Bar Gidon wellicht al minstens één extra bus mogen inleggen. “Vorig jaar zijn we met één bus naar het Belgisch kampioenschap wielrennen in Gent gegaan. Als alles weer normaal is, denk ik dat we al minstens twee bussen, misschien drie, zullen moeten inleggen om naar een kampioenschap te gaan. We waren normaal van plan om op 20 augustus naar het BK tijdrijden in Koksijde te gaan. Er waren heel wat geïnteresseerden om mee te gaan, maar door alle coronaverplichtingen - een mondmasker dragen op de bus, niet samentroepen,... - hebben we besloten om het af te blazen. We organiseren dit jaar niets meer.”

Penne verwacht nog meer mooie prestaties van zijn favoriete renner en dus nog meer leden. “We weten dat het einde nog niet in zicht is. Het doet ons veel plezier. Remco is hier trouwens kind aan huis. Als hij in België is, komt hij eens langs. Sinds de opflakkering van het coronavirus mochten de renners nergens meer heen, maar als hij kan, dan komt hij terug op bezoek.”