Rederijkerskamer van Geraardsbergen speelt Haar naam was Sarah Frank Eeckhout

25 februari 2020

19u45 0 Geraardsbergen Met Haar naam was Sarah brengt de Koninklijke Rederijkerskamer Sint-Pieter Vreugd en Deugd uit Geraardsbergen 75 jaar bevrijding van Auschwitz onder de aandacht. De Nederlandse Leon van der Sanden bewerkte het oorlogsverhaal van Tatiana de Rosnay tot een theaterstuk. De Rederijkerskamer brengt het stuk 5 keer in het Arjaantheater: op 7, 8, 11, 13 en 14 maart.

In de nacht van 16 juli 1942 wordt de 10-jarige Sarah met haar ouders opgepakt en naar het Velodrome d’Hiver in Parijs gebracht. Zij heeft ongezien haar kleine broertje in een kast verstopt en belooft hem later te bevrijden, maar Sarah wordt weggevoerd en ziet hem nooit meer terug. Zestig jaar later moet Amerikaanse journaliste Julia in Parijs een artikel schrijven over die gebeurtenis. Zij zoekt in archieven naar de ware toedracht en ontdekt een geheim van haar schoonfamilie. Ondanks het advies zich daar niet mee te bemoeien, probeert de journaliste het spoor van Sarah te volgen. Wie de afloop van het verhaal wil kennen, kan bij alle leden een kaart kopen of reserveren via het nummer 0473/85.30.61. Kaarten kosten 10 euro.