Rederijkerskamer Sint-Pieter Vreugd en Deugd speelt Boeing Boeing Frank Eeckhout

28 november 2019

14u29 5 Geraardsbergen Rederijkerskamer van Geraardsbergen brengt op zaterdag 30 november de première van Boeing Boeing op de planken in het Arjaantheater.

De Koninklijke Rederijkerskamer Sint-Pieter Vreugd en Deugd speelt daarmee de wereldwijd bekendste komedie. Ze brengen Boeing Boeing vijf keer in het Arjaantheater: op 30 november en op 1, 4, 6 en 7 december. Het stuk werd geschreven door Marc Camoletti en wordt geregisseerd door Rudy De Laeter. Het toneelstuk staat zelfs in het Guinness Book of Records als het meest gespeelde toneelstuk over heel de wereld. Wie het acteertalent van de Rederijkerskamer wil aanschouwen, kan bij alle leden een kaart kopen of reserveren via 0473/85.30.61. Kaarten kosten 10 euro.