Reclamestoet en cavalcade opnieuw op kermisprogramma Frank Eeckhout

05 augustus 2019

17u41 2 Geraardsbergen De reclamestoet en de cavalcade staan opnieuw op het programma van de zomerkermis in Geraardsbergen. “We willen de cavalcade laten vergroeien met de reclamestoet. Niet zomaar een reclamestoet, we willen de basis leggen voor een originele, duurzame en ecologische formule met speciale fietsen en gocarts", zegt schepen Ann Panis (Open Vld).

Wie jonger dan 20 jaar is, weet het niet maar tot 1996 trok er jaarlijks op kermiszondag een stoet met show en spektakel door Geraardsbergen. “Deze stoet heette een cavalcade. Blikvangers waren de Gilles, de steltenlopers en muziekkorpsen. Na een traditie van zeventig jaar, verdween de cavalcade om plaats te maken voor avondconcerten van popartiesten. Op zondag 25 augustus brengen we de cavalcade terug naar ons centrum, weliswaar in een vernieuwd jasje, maar met de nodige traditionele erfgoedelementen. Het wordt een verbluffende optocht met fanfares, straatartiesten, speciale acts, majoretten en natuurlijk de Gilles", kondigt Ann Panis aan.

Ook reclamestoet is terug

Daarnaast maakte ook de reclamestoet een comeback. Die werd vorig jaar geschrapt wat op heel veel onbegrip stootte bij de plaatselijke handelaars en inwoners. “We willen de cavalcade laten vergroeien met de reclamestoet. Dat is ook waar we naartoe willen: een verbluffende optocht met muziek, ludieke acts, de Gilles en ondernemers van onze stad in de hoofdrol. De cavalcade start om 15 uur aan sporthal de Kriebel en zal via het Stationsplein en de winkelstraten om 16 uur aankomen op de Markt", gaat de schepen verder.

Tropische nacht

De kermis start op vrijdag 23 augustus met een tropische nacht op het Stationsplein. “Zaterdag 24 augustus organiseren we een grote Kermiskroegentocht. Bijna twintig horecazaken zetten hun deuren open en voorzien extra animatie. Zondag 25 augustus is er om 10 uur traditioneel de Processie van Plaisance met de Geraardsbergse verenigingen die, met hun Manneken Pis op de schouder, het schrijn van Sint-Bartholomeus voorafgaan. De dag nadien zakken de profs af naar het centrum voor de Stadsprijs voor Elite. De senioren kunnen op donderdag 29 augustus vanaf 13 uur terecht in JC De Spiraal om eens flink uit de bol te gaan tijdens de Seniorennamiddag. Vrijdag 30 augustus geeft Concertband Cecilia Geraardsbergen traditiegetrouw het beste van zichzelf op het vuurwerkconcert net voor het mooiste vuurwerk van het jaar van start gaat. En de allerkleinsten kunnen zich uitleven op Muurrock 4 Kids op zondag 1 september. Een ideale afsluiter van de zomervakantie", besluit Panis.

Lokale handelaars kunnen zich nog steeds inschrijven voor de reclamestoet viatoerisme@geraardsbergen.be.