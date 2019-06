Rechter stuurt vijftiger twee jaar naar de cel voor geweldsdelicten Lieke D'hondt

03 juni 2019

13u46 0 Geraardsbergen Een vijftiger uit Geraardsbergen moet twee jaar naar de cel voor een reeks van geweldsdelicten. De man sloeg onder meer zijn toenmalige partner en haar zoon in elkaar en gebruikte geweld bij een diefstal in de Carrefour.

De vijftiger had al een strafblad van vijf pagina’s en daar komt nu nog een extra veroordeling bij. Het parket bundelde vijf dossiers waarin hij zonder concrete aanleiding agressief uithaalde naar mensen in zijn omgeving en onbekenden die de slachtoffers trachtten te helpen. Het agressieprobleem van de man zou voortkomen uit een alcoholprobleem, maar volgens zijn advocaat is hij daarvoor ondertussen in begeleiding. De rechter stuurt hem nu twee jaar naar de cel.