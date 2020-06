Rani Cromphout start eigen dansschool We R Dancers Frank Eeckhout

15 juni 2020

10u26 0 Geraardsbergen Na jaren lesgeven op verschillende plaatsen in Vlaanderen start Rani Cromphout (25) uit Galmaarden haar eigen dansschool We R Dancers in Geraardsbergen. “Kinderen kunnen bij ons terecht vanaf 4 jaar. “Anders dan de meeste dansscholen worden de leden vanaf 12 jaar niet langer ingedeeld per leeftijd, maar per niveau", doet Rani haar plannen uit de doeken.

We R Dancers gaat in september van start in de spiegelzaal in het Gaversbad in provinciaal Domein De Gavers. “Ik ben al heel mijn leven gebeten door de dansmicrobe. Op mijn vijfde zette ik de eerste danspasjes. Sindsdien werd één uurtje dans per week al snel twee en drie uurtjes en groeide dansen uit tot mijn voornaamste vrijetijdsbesteding. Dansen is voor mij meer dan een hobby geworden. Toen ik 16 jaar was, startte ik al met lesgeven. Vorig jaar liep dat al op tot 16 uur per week. Dat combineerde ik met een cursus Initiator Jazzdans bij de nationale dansfederatie Danssport Vlaanderen waardoor ik binnenkort een gediplomeerd lesgever ben", vertelt Rani.

Jaar na jaar groeide bij Rani het idee om zelf een dansschool te starten. Met We R Dancers maakt ze haar kinderdroom waar. “Met We R Dancers focus ik op kwaliteit en het trainen van gedreven dansers die op zoek zijn naar dat tikkeltje extra. Kinderen kunnen bij ons terecht vanaf 4 jaar. Anders dan de meeste dansscholen worden de leden vanaf 12 jaar niet langer ingedeeld per leeftijd, maar per niveau. De dansers kunnen zelf kiezen tussen drie niveaus en worden hierin begeleid door de lesgevers. Ik ben ervan overtuigd dat dansers zo het beste in zichzelf naar boven kunnen halen en volgens hun eigen tempo kunnen groeien.”

Het is de bedoeling om op termijn de leden klaar te stomen voor performances en wedstrijden Rani Cromphout

Het aanbod van Rani bij We R Dancers wordt heel divers. “Zelf heb ik mijn hart verloren aan de meer technische stijlen jazz en moderne dans. Deze dansen staan dus centraal in de dansschool. Omdat het belangrijk is dat de dansers al op jonge leeftijd een goede basis meekrijgen, bied ik vanaf de leeftijd van 9 jaar ook al een uurtje techniek aan. Daarnaast kunnen leden ook hip hop en girly high heels volgen. Ten slotte bieden we groepslessen BBB en Powerdance aan voor iedereen die graag fit en in beweging blijft.”

Dat Rani haar danslessen op hoog niveau wil geven, blijkt uit haar ambitie om deel te nemen aan nationale danswedstrijden. “Dat zal nog niet voor het eerste jaar zijn", benadrukt ze. Maar het is absoluut de bedoeling om op termijn de leden klaar te stomen voor performances en wedstrijden. Ik vind het belangrijk dat een danser voldoende kan optreden en leert om het beste van zichzelf te geven op een podium of onder stress. Het geeft hen een boost om extra hard te trainen. Vanaf volgend jaar zal het ook mogelijk zijn om onze dansers te boeken voor kleine optredens en aan het einde van het schooljaar sluiten we natuurlijk af met een spetterende show van alle leden.”

De lessen gaan van start op 12 september. Voor wie niet zo lang kan wachten om de beentjes los te gooien, organiseert We R Dancers tijdens de zomermaanden ook een zomerstage en enkele workshops met klinkende namen uit de danswereld als Anke Clinck, Michaël De Geyter, Marie Kerida, Oonagh Jacobs en Helena Vandecasteele. “Deze workshops waren meteen uitverkocht. Gelukkig heeft de Veiligheidsraad beslist dat we vanaf 1 juli met meer dan 20 personen indoor mogen sporten. Hierdoor kon ik de inschrijvingen opnieuw openzetten en kunnen er meer dansers van deze opportuniteit genieten", besluit Rani.

Alle informatie is te vinden op www.werdancers.be. We R Dancers is ook te volgen op Facebook en Instagram.