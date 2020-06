PVDA wil eerbetoon aan gruweldaden koloniaal verleden weg uit Grupellopark: “Laten we van ‘den olifant’ een monument maken dat mensen verbindt.” Frank Eeckhout

08 juni 2020

09u20 0 Geraardsbergen “Het koloniale monument aan het Grupellopark is een eerbetoon aan een periode van gruwelijke misdaden”, zegt Nick Dobbelaere van PVDA Geraardsbergen. “Het is anno 2020 compleet ongepast om het in zijn huidige vorm te behouden. Laten we van ‘den olifant’ een monument maken dat mensen verbindt.”

Er is tegenwoordig opnieuw veel te doen rond standbeelden van Leopold II, de tweede koning der Belgen en verantwoordelijk geacht voor miljoenen Congolese doden onder zijn bewind. Velen vinden het niet kunnen dat die standbeelden nog altijd onze parken en pleinen sieren, en willen dat ze verdwijnen of worden herwerkt. “In Geraardsbergen hebben we een monument dat soortgelijke vragen oproept: het koloniale monument aan het Grupellopark, ‘den olifant’. Het is een eerbetoon aan de Geraardsbergenaars die begin twintigste eeuw in Congo gesneuveld zijn”, legt Nick Dobbelaere uit.

“Gevallen in dienst van de beschaving”, staat erop. Woorden die vandaag niet meer kunnen, vindt PVDA Geraardsbergen. “Die ‘beschaving’ betekende in de praktijk dat naar schatting tien miljoen Congolezen werden vermoord. De Geraardsbergse kolonialen werkten mee aan dat stuk lelijke geschiedenis van ons land. Dit eerbetoon aan het misdadige koloniale verleden van ons land heeft geen plaats meer in onze samenleving van vandaag", vindt Dobbelaere.

Maar moet die olifant daarom weg? “Neen”, vindt de PVDA. “We mogen dat verleden niet verzwijgen. Maar in zijn huidige vorm kan het monument niet blijven staan. We moeten iets anders doen met die olifant. Waarom niet er een monument voor de vermoorde Congolese slachtoffers van maken, of een kunstwerk dat een verhaal van verbinding brengt tussen verschillende gemeenschappen? Laten we ook zeker de Afrikaanse gemeenschap in Geraardsbergen betrekken bij de herbestemming van dit overblijfsel van een fout verleden. Overal ter wereld komen mensen op straat tegen racisme en discriminatie. Het is tijd om ook in eigen boezem te kijken en echt komaf te maken met denkbeelden die we in 2020 niet meer willen”, besluit Dobbelaere.

Het is niet de eerste keer dat de discussie over het omstreden monument oplaait. Het stadsbestuur liet toen al een bordje aanbrengen met duiding over het monument. Het stadsbestuur is dan ook niet van plan om het monument weg te nemen.