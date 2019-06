PVDA protesteert tegen afbouw stationsloketten Frank Eeckhout

26 juni 2019

14u03 3 Geraardsbergen PDVA heeft actie gevoerd tegen de afbouw van de stationsloketten. “Geraardsbergen deelt daarbij zwaar in de klappen", stelt Nick Dobbelaere.

Vanaf 5 augustus veranderen de openingsuren van het stationsloket van Geraardsbergen. Op weekdagen gaat het loket dan al om 13.30 uur dicht. Het loket zal dan zeven uur per dag minder lang open zijn. “De NMBS wil dat reizigers hun ticket aan de automaat kopen. Zo kan er bespaard worden op personeel, maar dat is een foute keuze. Bovendien kunnen niet alle reizigers overweg met zo’n automaat. Tijdens onze actie zagen we hoe een dame de automaat wilde gebruiken, maar er niet wijs uit geraakte en toch de hulp moest inroepen van de loketbediende. Die mensen staan straks in de kou", zegt Nick Dobbelaere.

PVDA hekelt dan ook de afbouw van de stationsloketten. “Dit is afbouw van de dienstverlening op een moment dat we juist méér mensen op de trein moeten krijgen. In plaats van te besparen, moeten we investeren in betaalbaar kwaliteitsvol openbaar vervoer en de dienstverlening. Dat is de sleutel voor de mobiliteitsproblemen. En ook als we de klimaatopwarming ernstig nemen moeten we ervoor zorgen dat mensen vlot het openbaar vervoer kunnen nemen.”