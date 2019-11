Provincie geeft standbeeld Cyriel Dellanoit in langdurige bruikleen aan Geraardsbergen Frank Eeckhout

29 november 2019

12u11 0 Geraardsbergen Geraardsbergen krijgt het standbeeld van de bokslegende Cyriel Dellanoit in langdurige bruikleen van de provincie. Dat standbeeld staat nu nog langs een verlate voetwegel in provinciaal domein De Gavers. “We willen het kunstwerk graag integreren in ons stadscentrum", zegt burgemeester Guido De Padt (Open Vld).

Cyriel Dellanoit was een Geraardsbergenaar die in 1948 wereldkampioen boksen werd op de Heizel tegen Marcel Cerdan. Het standbeeld werd gemaakt door Jean-Pierre Coopman, een andere bokser en is een natuurgetrouwe weergave van Cyriel Dellanoit. “Het beeld stond sinds 23 mei 1998 op ons provinciaal domein in Geraardsbergen. Door het verplaatsen van de hoofdtoegang van het domein stond het beeld de laatste jaren een beetje verloren. Het verdient echter een prominente plaats in Geraardsbergen. Daarom overtuigde ik de Raad van Bestuur om het beeld in bruikleen te geven aan de stad Geraardsbergen", zegt gedeputeerde Annemie Charlier.

De stad Geraardsbergen was al lang vragende partij om het beeld een prominente plaats te geven in de stad. “Ik ben al langer vragende partij om het beeld te verhuizen naar ons stadscentrum. En omdat de aanhouder vaak wint, stelde ik onlangs nog eens de vraag aan gedeputeerde Annemie Charlier. Tot onze grote vreugde heeft de raad van bestuur van De Gavers deze week beslist om gunstig gevolg te geven aan onze vraag en gaat men akkoord om het kunstwerk in het centrum van de stad te laten plaatsen. Wanneer het standbeeld verhuist, is nog niet duidelijk en waar het komt ook niet. Daarvoor gaan we advies inwinnen bij de cultuurraad", reageert Guido De Padt.