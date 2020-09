Provincie draagt standbeeld bokser Cyriel Delannoit over aan stad Frank Eeckhout

25 september 2020

16u48 3 Geraardsbergen De provincie heeft het standbeeld van bokser Cyriel Delannoit overgedragen aan de stad Geraardsbergen. Het standbeeld staat nu nog wat weggestoken in provinciaal domein De Gavers maar verhuist in maart naar de Vesten in het centrum van de stad.

Cyriel Dellanoit was een Geraardsbergenaar die in 1948 wereldkampioen boksen werd op de Heizel tegen Marcel Cerdan. Het standbeeld werd gemaakt door Jean-Pierre Coopman, ook een bokser, en is een natuurgetrouwe weergave van Cyriel Dellanoit. “Het beeld stond sinds 23 mei 1998 op ons provinciaal domein in Geraardsbergen. Door het verplaatsen van de hoofdtoegang van het domein stond het beeld de laatste jaren een beetje verloren. Het verdient echter een prominente plaats in Geraardsbergen. Daarom overtuigde ik de Raad van Bestuur om het beeld in bruikleen te geven aan de stad Geraardsbergen”, zegt gedeputeerde Annemie Charlier.

De stad Geraardsbergen was al lang vragende partij om het beeld een prominente plaats te geven in de stad. “Het kunstwerk wordt eerst gerestaureerd voor het in maart een prominente plaats krijgt in de buurt van de waterpartij op de Vesten", zegt burgemeester Guido De Padt (Open Vld). Cyriel Delannoit was een middengewicht bokser. Hij kreeg de bijnaam Tarzan en werd op 23 mei 1948 een eerste keer Europees Kampioen op de Heizel in Brussel. Maar liefst 20 000 sportliefhebbers waren er getuige van hoe Cyriel Delannoit de ongenaakbaar gewaande Fransman Marcel Cerdan versloeg en hem een eerste nederlaag in 105 bokskampen aansmeerde. Het leverde Cyriel de 321ste plaats op in de lijst ‘De Grootste Belg’.