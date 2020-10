Provinciaal domein De Gavers lijdt onder Corona: 65% minder bezoekers Frank Eeckhout

10 oktober 2020

09u42 2 Geraardsbergen Provinciaal domein De Gavers in Onkerzele kreeg deze zomer maar liefst 65% minder bezoekers over de vloer in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. “Een groot deel van deze daling komt voort uit de annulatie van de grote evenementen. Die zorgen telkens voor enkele duizenden bezoekers", zegt gedeputeerde voor Recreatiedomeinen Annemie Charlier.

Het zomerseizoen van de Oost-Vlaamse provinciale domeinen liep officieel ten einde op 30 september. De domeinen zijn tevreden over de zomer, ook al moesten ze in het voorjaar enkele weken sluiten en waren er berperkingen door de strenge coronamaatregelen. De coronamaatregelen hadden duidelijk een effect op de bezoekersaantallen van de recreatiedomeinen deze zomer. In De Gavers in Geraardsbergen was er van juni tot en met augustus een daling van 65%.

“Ondanks de annulatie van de grote events, waren de kleinere activiteiten wel succesvol. In De Gavers waren de wekelijkse kindershows telkens in een mum van tijd volzet tot het moment dat ze door de verstrenging van de maatregelen niet meer konden doorgaan. Ook de minigolf was er heel succesvol dit jaar. Ook de zwemzone was populair. De hittegolf, in combinatie met de coronamaatregelen die aan de kust en andere zwemvijvers genomen werden, zorgde voor een enorme toeloop van mensen die verkoeling zochten. Maar met een beperking van 600 personen, was de recreatiezone altijd snel volzet. De camping voelde duidelijk het effect van staycation. . In De Gavers overnachtten in juli en augustus 16.791 mensen op de camping en in de bungalows. Dat zijn er bijna 900 meer dan in 2019", laat gedeputeerde Annemie Charlier weten.