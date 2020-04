Provinciaal domein De Gavers heropent volgende week: “Enkel voor wandelaars en joggers uit de buurt” Frank Eeckhout

30 april 2020

12u29 64 Geraardsbergen Na de provinciale domeinen Het Leen, Den Blakken en Puyenbroek opent op maandag 4 mei ook De Gavers in Geraardsbergen. “Het domein heeft zijn werking zodanig georganiseerd dat mensen uit de buurt er opnieuw kunnen wandelen en joggen", zegt gedeputeerde voor Recreatiedomeinen Annemie Charlier.

Op woensdag 29 april ging het grootste provinciaal domein, Puyenbroeck, open en dat verliep tot nu toe vlot. “Daarom willen we nu ook de andere domeinen openstellen. Zij zijn zich nu volop aan het voorbereiden hiervoor. In De Gavers kan je voorlopig niet fietsen en werd er eenrichtingsverkeer ingesteld voor de wandelaars. De openingsuren zijn er wat aangepast. Op de websites van de verschillende domeinen vind je een overzicht van alle maatregelen per domein. De federale richtlijnen gelden uiteraard ook hier. De domeinen worden hierin ondersteund door de lokale politie. Toiletten en andere infrastructuur zijn niet toegankelijk voor het publiek en ook de speeltuin blijft gesloten. De parkings zijn enkel toegankelijk voor personen met een beperking en gezinnen met kinderen jonger dan 6 jaar", zegt Annemie Charlier.