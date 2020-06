Proclamatie via livestream op GO! Centrum Frank Eeckhout

17 juni 2020

12u19 4 Geraardsbergen Basisschool GO! Centrum in Geraardsbergen neemt op dinsdag 23 juni op gepaste wijze afscheid van zijn zesdejaars. De leerlingen en leerkrachten zijn volop in de weer om een passend feestprogramma in elkaar te knutselen.

“Na een uitzonderlijk jaar van lockdown en afstandsleren, willen we onze zesdejaars op gepaste wijze vieren”, zegt directeur Stijn Haegeman. “Jammer genoeg kunnen we de ouders dit keer niet uitnodigen. We zullen dan ook een livestream voorzien zodat zij online vanop de eerste rij alles kunnen meevolgen.” Reeds tijdens de periode van afstandsleren schakelde het team van GO! Centrum moeiteloos over op online lesgeven. “We hielden via meets contact met de leerlingen en via Smartschool boden we de ouders de nodige info aan. Omdat ouderparticipatie een belangrijke schakel is in de schoolwerking, kon een livestream niet ontbreken. In augustus zullen we alsnog de ouders en leerlingen op school uitnodigen om samen herinneringen op te halen en terug te blikken op een onvergetelijke tijd op GO! Centrum", besluit de directeur.