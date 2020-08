Processie van Plaisance gaat digitaal: “505-jarig bestaan niet onopgemerkt laten voorbijgaan” Frank Eeckhout

20 augustus 2020

11u19 3 Geraardsbergen Wat een feestjaar moest worden voor de Processie van Plaisance draait door de huidige coronamaatregelen enigszins anders uit. “Met een kortfilm die we op 30 augustus gaan streamen, laten we het 505-jarig bestaan van de processie toch niet onopgemerkt voorbijgaan", kondigt schepen van Cultuur Ann Panis (Open Vld) aan.

Sinds de relikwieën van de heilige Bartholomeus in 1515 van Sint-Martens-Lierde naar Geraardsbergen werden gebracht, gaat jaarlijks een ommegang door op de feestdag van de Heilige Bartholomeus. Tijdens deze ommegang worden de relikwieën door de kerkraad en de Geraardsbergse bevolking door de binnenstad rondgedragen. Deze processie is een uniek evenement omdat heel veel Geraardsbergse verenigingen hun vereniging in de kijker zetten door mee te lopen, al dan niet in het uniform of de kledij van de vereniging. Meestal worden ze voorgegaan door hun eigen ‘Manneken-Pis’ in het pakje van de desbetreffende groep.

Kortfilm

Dit jaar moest een feestjaar worden voor de processie, maar het coronavirus heeft daar anders over beslist. Om de traditie in ere te houden, zorgen het Plaisancecomité en het stadsbestuur ervoor dat deze feestdag niet onopgemerkt voorbij gaat. ‘Op 30 augustus gaan we Plaisance 2020: The Streaming Edition’ delen via de Facebookpagina van Stad Geraardsbergen. Deze vooraf, coronaproof, opgenomen kortfilm bevat een aantal fragmenten waarin we traditionele voortrekkers, op een voor hen belangrijke locatie, aan het woord laten. De rode draad in de film is een mini-processie in de Sint-Bartholomeuskerk met het schrijn in de hoofdrol. Daarnaast zal in de week voor de processie, de tweede editie van de Plaisancegazette in de bus vallen van elke Geraardsbergenaar", zegt schepen Ann Panis.