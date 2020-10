Private autocars springen overvolle lijnbussen bij Frank Eeckhout

02 oktober 2020

13u16 2 Geraardsbergen Private autocars gaan vanaf maandag 5 oktober de bussen van De Lijn ondersteunen tijdens de spitsuren. “De privébussen zullen tijdens de schoolspits achter de bussen van De Lijn rijden”, zegt schepen van Mobiliteit Fernand Van Trimpont.

Sinds de start van het schooljaar kwam er veel reactie op de drukte op de bussen van De Lijn tijdens de schoolspits. Leerlingen moeten weliswaar een mondmasker dragen op de bus, maar de overvolle bussen leidden tot heel wat ongenoegen. De Lijn gaf aan geen extra bussen te kunnen inleggen op de spitsmomenten. Daarom stelde burgemeester Guido De Padt (Open Vld) voor om autocarbedrijven in te schakelen om het vervoersaanbod te versterken. De Lijn ging hierop in en startte een aanbestedingsprocedure op voor het inzetten van versterkingsritten door autocarbedrijven.

“De privébussen zullen tijdens de schoolspits achter de bussen van De Lijn rijden. Ze volgen exact dezelfde route en stoppen aan dezelfde haltes. Ze zijn te herkennen aan het label ‘versterkte rit’. Pas als het op de bussen van De Lijn druk wordt, kan er worden opgestapt op de autocar. Ook hier stappen de reizigers achteraan op, is een mondmasker verplicht voor iedereen ouder dan 12 jaar en dient men in het bezit te zijn van een geldig vervoerbewijs”, zegt schepen Fernand Van Trimpont.

De bijkomende ondersteuning is voorzien voor zitten op lijn 71, 73, 74 en 87. Burgemeester Guido De Padt is tevreden. “Het is belangrijk dat de leerlingen op een veilige manier naar school kunnen en we er alles aan doen om de verspreiding van het virus in onze stad tegen te gaan.”