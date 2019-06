Pop-up vuilnisbakken tijdens festivalseizoen aan de Bevegemse Vijvers Frank Eeckhout

18 juni 2019

14u06 0 Geraardsbergen Op vraag van N-VA komen er pop-up vuilnisbakken tijdens de festivalseizoen aan de Bevegemse Vijvers in Zottegem.

De organisatoren van Rock Zottegem, Dance D-Vision en Bombelbas worden met aandrang verzocht om in de onmiddellijke omgeving van de Bevegemse Vijvers (Sabina Van Beierenlaan, Kastanjelaan en Bevegemstraat) alles in het werk te stellen om het zwerfvuil tot het minimum te beperken. Gemeenteraadslid Karel Busschop (N-VA) stelde maandagavond op de gemeenteraad in Zottegem aan schepen van Leefmilieu Leen Goossens (CD&V) de vraag of zij de organisatoren kon verplichten tot het plaatsen en regelmatig leegmaken van pop-up vuilnisbakken in de betrokken straten. Schepen Leen Goossens antwoordde dat zij alles in het werk zou stellen om de betrokken organisatoren aan te moedigen de nodige maatregelen te nemen.

Schepen Evelien De Both en de voorzitter van de Zottegemse gemeente-en OCMW-raad Peter Lagaert (beiden N-VA), die in Bevegem wonen, juichen dit initiatief toe. “Peter en ik dragen deze festivals een warm hart toe maar we zijn er ons als Bevegemenaars goed van bewust dat deze evenementen voor overlast kunnen zorgen. Vooral de achtergelaten afvalberg in de omliggende straten zorgt voor veel ergernis bij de buurtbewoners. Met dit plan van aanpak gaan we het afvalprobleem zoveel mogelijk proberen in te beperken", zeggen ze.