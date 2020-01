Politierechter verklaart bestuurder rijongeschikt nadat hij door bebouwde kom Geraardsbergen scheurt LDO

08 januari 2020

18u22 0 Geraardsbergen De politierechter heeft een bestuurder een definitief rijverbod opgelegd omdat hij in Geraardsbergen meer dan honderd kilometer per uur heeft gereden in de bebouwde kom terwijl hij te veel had gedronken.

De man was op de terugweg van een diner en zou normaal niet met de auto rijden. Zijn vriendin was bob, maar na een ruzie besloot de man toch zelf te rijden. De politie zag hem aan een onaangepaste snelheid door de bebouwde kom van Geraardsbergen rijden en besloot hem tegen te houden. De politierechter legt de man nu een boete van 1.520 euro op. Hij maakt ook toepassing van artikel 42 van de verkeerswet toe, waardoor de man nu ongeschikt is verklaard om met een voertuig te rijden. Na zes maanden kan de man wel een verzoek indienen om toch terug te mogen rijden.