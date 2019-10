Politierechter legt koppel zware boetes en rijverboden op Lieke D'hondt

02 oktober 2019

16u51 0 Geraardsbergen Een koppel uit Zandbergen (Geraardsbergen) is samen voor de politierechter moeten verschijnen. De 27-jarige man heeft met de niet-gekeurde en onverzekerde wagen van zijn 27-jarige vriendin rondgereden terwijl zijn rijbewijs was ingetrokken.

De man heeft in 2016 een rijverbod gekregen en moest opnieuw een rijexamen afleggen voor hij terug met de wagen mocht rijden. Omdat hij dat niet gedaan heeft, staat hij opnieuw in de politierechtbank. Omdat hij met de onverzekerde en niet-gekeurde wagen van zijn vriendin reed, is ook zij gedagvaard. De bestuurder krijgt nu een effectieve boete van 2.600 euro en een rijverbod van vijf maanden. Hij moet ook opnieuw zijn rijexamens afleggen. Zijn vriendin krijgt een boete van 1.200 euro en een rijverbod van één maand.