Politie valt voor tweede week op rij verdoken café in woonkamer binnen: bewoners opgepakt Frank Eeckhout

10 mei 2020

16u54 0 Geraardsbergen In amper een week tijd zijn bewoners van een privéwoning in Schendelbeke erin geslaagd om tot twee keer toe de coronamaatregelen te schenden. De eerste maal kwamen ze ervan af met een boete van 250 euro. Nu ze een tweede keer tegen de lamp liepen, mogen ze zich verantwoorden voor de rechtbank en hangt hen een veel zwaardere boete boven het hoofd.

Op dinsdag 5 mei moest politie Geraardsbergen/Lierde optreden in een privéwoning in de Dagmoedstraat in Schendelbeke, waar 2 bewoners en 4 dorpsgenoten gezamenlijk alcoholische dranken nuttigden. Zij kregen allen een minnelijke schikking van 250 euro en werden gewezen op hun onverantwoord gedrag in deze coronatijden. Er werd hen op het hart gedrukt om in de toekomst de richtlijnen correct op te volgen. Een nieuwe controle aan de woning maakte al snel duidelijk dat het zaterdag opnieuw prijs was. Ook nu zaten de bewoners met 2 anderen samen alcohol te drinken en werd er totaal geen rekening gehouden met de afstandsregel. Volgens buurtbewoners baten de bewoners het hele jaar door zelfs een verdoken café uit en hebben ze een hele pallet bier in voorraad.

‘Indien je burgers - die de quarantaineregels niet naleven - op heterdaad betrapt en dergelijke hoge boetes uitschrijft, denk je dat zij hun lesje wel hebben geleerd. Helaas moesten we gisteren vaststellen dat dat niet altijd zo is en je écht wel hardleerse burgers hebt”, zegt Jan Lauwaet, hoofd Buurtpolitie bij politie Geraardsbergen/Lierde. De 2 aanwezigen - andere personen dan degene die op dinsdag 5 mei werden betrapt - kregen een boete van 250 euro. De 2 bewoners werden gearresteerd door de politiediensten en overgebracht naar het commissariaat voor verhoor. Na verhoor werden ze door het parket Oost-Vlaanderen gedagvaard in snelrecht. Binnenkort zullen ze zich mogen verantwoorden voor de rechtbank.

Ook burgemeester De Padt is niet te spreken over dit voorval en noemt het gedrag ronduit verfoeilijk. “Op deze manier het leven van anderen en ook van zichzelf in gevaar brengen, is heel dom en onverantwoord. Vooral als het dan willens en wetens is. Een zware bestraffing is aangewezen”, zegt de burgemeester kordaat.