Politie schrijft zeven boetes uit bij verkeerscontrole Frank Eeckhout

15 juli 2019

18u01 5 Geraardsbergen Bij een verkeerscontrole heeft politie Geraardsbergen/Lierde zeven boetes uitgeschreven.

De verkeerscontrole vond maandag tussen 6.45 en 10.45 uur plaats op de Groteweg in Overboelare. In totaal werden 43 bestuurders onderworpen aan een ademtest. Iedereen blies safe. De agenten schreven wel zes onmiddellijke inningen uit voor het niet dragen van de gordel (2), het niet in orde zijn met de inschrijving van het voertuig, slechte staat van de banden, het niet voldoen aan de technische eisen inzake zwaar vervoer en het ontbreken van een vervoersvergunning. Er werd ook één proces-verbaal opgemaakt voor een overtreding aangaande het voorlopig rijbewijs en het keuringsbewijs.