Politie schreef al vijf pv’s uit voor inbreuken tegen de coronamaatregelen Frank Eeckhout

25 maart 2020

16u24 0 Geraardsbergen De lokale politie van Geraardsbergen en Lierde heeft, sinds de invoering van de verstrengde maatregelen tegen het coronavirus, al vijf processen-verbaal opgesteld voor diverse inbreuken.

“We hebben het gevoel dat de maatregelen over het algemeen goed worden opgevolgd. Toch zien we nog te vaak onnodige verplaatsingen, soms met meer dan twee personen. We blijven dus sterk toezien op de naleving van het samenscholingsverbod én manen de burger aan om de regels te volgen én vooral thuis te blijven. Enkel zo kunnen we de strijd met het coronavirus winnen", zegt korpschef Jurgen De Landsheer.

De lokale politie maakte pv’s op voor volgende inbreuken: samenscholing van meer dan twee personen, privéfeestje met vijf personen en een verdoken café met twee klanten.