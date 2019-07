Politie op pad met digitale snelheidsmeters: 50 chauffeurs beboet KOEN MOREAU

12 juli 2019

18u23 0 Geraardsbergen Bij snelheidscontroles betrapte de lokale politie donderdag 50 chauffeurs die het gaspedaal te diep induwden.

De politiezone Geraardsbergen/Lierde controleerde op donderdag 11 juli tussen 14 en 20 uur langs de Steenweg in Lierde, de Onkerzelestraat en de Guilleminlaan in Geraardsbergen. “In totaal controleerde we 1.404 voertuigen”, aldus de ganten. In Lierde reden 10 chauffeurs sneller dan toegelaten. Hoogst geregistreerde snelheid was 90 km/u.

Binnen de bebouwde kom langs de Guilleminlaan werden 24 boetes uitgeschreven. Recordhouder hier reed 67 km/u. Tot slot werden nog 16 bestuurders beboet in de Onkerzelestraat. Topsnelheid daar was 80 km/u. De agenten namen ook 33 ademtesten en één drugtest af. Die waren allen negatief. Verder werden tien boetes uitgedeeld voor bellen achter het stuur, niet dragen van de gordel en slecht bevestigde ladingen.