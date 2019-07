Politie neemt vlaggenstokken in beslag tijdens doortocht Tour de France Claudia Van den Houte

14u58 11 Geraardsbergen De lokale politie heeft enkele vlaggen met stok in beslag genomen tijdens de Tour de France. De Flandriens zijn daar niet over te spreken. Volgens de politie ging het om een algemene veiligheidsmaatregel.

“De Flandriens hadden op verschillende plaatsen afgesproken om ‘onze Flandriens’ in het wielerpeloton te ondersteunen, net als bij vele andere wielerwedstrijden”, vertelt Steven Vergauwen. “Maar ons supportersmateriaal, meer bepaald leeuwenvlaggen op stok, waren niet welkom en werden in beslag genomen. Wij begrijpen deze beslissing totaal niet. Als sfeermaker op verschillende koersen brengen we al jaren de vlag op stok (kleine vlag van 1 meter op 1 meter) aan de man omdat er zo geen loshangende vlaggen in wielen of versnellingsapparaten terecht kunnen komen.”

Vergauwen stelt dat de inbeslagname gebeurde in opdracht van burgemeester Guido De Padt (Open Vld), maar volgens De Padt en de politie gaat het om een veiligheidsmaatregel: “De politie heeft een verbod opgelegd tegen vlaggen aan een houten stok in functie van de veiligheid, om te vermijden dat er ongelukken kunnen gebeuren”, aldus De Padt. Korpschef Jurgen De Landsheer van de lokale politie bevestigt dat: “Er werden trouwens niet alleen Vlaamse vlaggen maar onder meer ook een Slovaakse vlag in beslag genomen. Enkel vlaggen met stok werden in beslag genomen, in totaal een vijftal terwijl er zo’n 500 Vlaamse vlaggen wel toegelaten waren. We hebben tegen een eigenaar die hierover informeerde gezegd dat ze die na de koers konden afhalen”, zegt De Landsheer.