Politie neemt drie wagens in beslag tijdens controle Frank Eeckhout

28 januari 2020

11u08 0 Geraardsbergen Bij een verkeerscontrole met ANPR-camera langs de N42 in Geraardsbergen en Lierde heeft de lokale politie drie wagens in beslag genomen en één rijbewijs ingetrokken.

Achttien bestuurders werden onderworpen aan een ademtest. Twee bestuurders bevonden zich in de alarm-zone. Eén bestuurder werd onderworpen aan een speekseltest ‘drugs in het verkeer’ en testte positief. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. De wagen van twee automobilisten, die reden zonder rijbewijs, werd in beslag genomen. Ook een wagen die niet verzekerd was, werd in beslag genomen. Daarnaast scheven de agenten nog tal van andere boetes uit voor inbreuken tegen de verkeerswetgeving.