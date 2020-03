Politie legt privéfeestje stil, horeca volgt sluitingsplicht goed op Frank Eeckhout

15 maart 2020

14u54 30 Geraardsbergen De politie van Geraardsbergen/Lierde heeft tijdens het weekend een privéfeestje stilgelegd. “Voor de rest houdt iedereen zich strikt aan de opgelegde maatregelen", zegt communicatieverantwoordelijke Karolien De Turck.

De lokale politie looft de burgerzin van de horecamensen in Geraardsbergen en Lierde. “Iedereen houdt zich goed aan de opgelegde maatregelen. Zaterdag hebben we enkele interventies gedaan in winkels waar naast bloemen en planten ook voedingswaren worden verkocht. Daar was wat onduidelijkheid over. Verder hebben onze agenten één privaat feestje moeten stilleggen omdat die ook verboden zijn", laat Karolien De Turck weten.