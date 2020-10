Politie haalt vijftien snelheidsduivels uit verkeer tijdens flitsmarathon Frank Eeckhout

11u24 0 Geraardsbergen De politie van Geraardsbergen en Lierde heeft dinsdag tijdens de flitsmarathon vijftien snelheidsduivels uit het verkeer gehaald. “Voor de automobilist in overtreding is dat wel even schrikken, maar uit onderzoek blijkt dat onmiddellijk met je overtreding geconfronteerd worden, meer effect heeft”, luidt de boodschap van de verkeerspolitie.

Zoals elk jaar nam politie Geraardsbergen/Lierde ook nu weer deel aan de flitsmarathon. De verkeersdienst stelde zich op in een zone 50 op de N8 ter hoogte van Bildeken, en in zones 70 langs de N8 en de N42. In totaal werden 1.605 voertuigen gecontroleerd. 1.570 bestuurders (98 procent) hielden zich mooi aan de maximum toegelaten snelheid. De overige 35 bestuurders (2 procent) konden het niet nalaten om hun gaspedaal te diep in te drukken.