Politie haalt straatracer uit verkeer: motorrijder had geen geldige boorddocumenten en testte positief op drugs Frank Eeckhout

10 september 2020

13u57 2 Geraardsbergen De verkeersdienst van de lokale politie Geraardsbergen/Lierde slaagde er woensdag in om één van hun ‘pappenheimers’ uit het verkeer te plukken. “Het gaat om een motorrijder die al een tijd zorgde voor verkeersoverlast door zijn roekeloos en gevaarlijk rijgedrag. De bestuurder had eerder al een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs opgelopen na drugs in het verkeer. Ook nu legde hij een positieve speekseltest af en kon hij geen geldige boorddocumenten voorleggen”, zegt Jurgen De Smet, hoofd van de verkeersdienst.

Straatracers, brokkenpiloten en wegpiraten: ook Geraardsbergen blijft er helaas niet van gespaard. Het aantal meldingen van bestuurders die veel te snel door de straten rijden, zowel overdag als ’s nachts, zijn niet min. Zowel het lokaal bestuur als de politie van Geraardsbergen/Lierde nemen deze meldingen ernstig en regelmatig wordt er toezicht gehouden door zichtbare én anonieme politievoertuigen. Helaas is het vaststellen van dit fenomeen niet altijd makkelijk. “Het probleem is dat deze straatracers meestal al weg zijn wanneer wij na een melding op de plaats arriveren. Hen op heterdaad betrappen is dus niet evident”, ervaart Jurgen De Smet van de verkeersdienst.

Gekend bij de politie

Toch slaagde een motorrijder van de verkeersdienst er op woensdag 9 september in om één van deze wegpiraten aan de kant te zetten. De bestuurder – tevens een motorrijder – was goed gekend bij de politie. “We hielden deze onbezonnen man al een tijdje in het oog. Hij scheurde met zijn motor door de straten tegen een veel te hoge snelheid, wat niet alleen een gevaar vormde voor andere weggebruikers, maar ook zorgde voor geluidsoverlast. De bestuurder kon geen enkel boorddocument voorleggen. Zijn motorfiets was noch ingeschreven noch verzekerd. Een geldig rijbewijs had hij niet én een speekseltest toonde aan dat hij onder invloed was van verdovende middelen, iets waarvoor hij in het verleden ook al werd bestraft. De man mag zich binnenkort gaan verantwoorden voor de politierechtbank. Zijn motorfiets werd alvast in beslag genomen”, zegt De Smet.

Groot gevaar

Korpschef De Mets en burgemeester De Padt werden op de hoogte gesteld en zijn blij dat paal en perk werd gesteld aan het gedrag van deze motorrijder. “Bijna dagelijks zijn er auto’s en brommers die met een veel te hoge snelheid door onze straten scheuren en daarbij vaak trucjes uithalen. Dit zorgt voor heel wat overlast en vormt een groot gevaar voor omstaanders. Wij tolereren dit rijgedrag niet en roepen burgers dus op om niet te twijfelen en onze lokale politie te contacteren indien men roekeloos rijgedrag of vormen van straatraces vaststelt", roepen de korpschef en burgemeester op.