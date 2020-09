Politie haalt opnieuw straatracer uit verkeer Frank Eeckhout

22 september 2020

11u30 0 Geraardsbergen Opnieuw slaagde de verkeersdienst van politie Geraardsbergen/Lierde erin een brokkenpiloot uit het verkeer te halen die in ware ‘World Rally Championship’ stijl door de Geraardsbergse binnenstad reed. De man legde ook nog eens een positieve drugstest af.

Bijna dagelijks zijn er auto’s en brommers die aan een veel te hoge snelheid door de straten scheuren en daarbij vaak trucjes uithalen. “Dit zorgt voor heel wat overlast én vormt een groot gevaar voor omstaanders. Zowel het lokaal bestuur als politie Geraardsbergen/Lierde tolereren dit rijgedrag niet! Regelmatig wordt er daarom toezicht gehouden door zichtbare én anonieme politievoertuigen", zegt korpschef Patrice De Mets. Dat toezicht nodig is, bleek nog maar eens toen de politie opnieuw een straatracer aan de kant zette. “Het was niet de eerste keer dat deze roekeloze bestuurder tegen de lamp liep. De bestuurder, die voorlopig rijbewijs reed, legde ook nog eens een positieve drugstest af. Zijn voorlopig rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor de duur van 15 dagen. Als extra maatregel - in samenspraak met het parket - werd beslist om zijn voertuig voor de duur van de intrekking aan de ketting te leggen.