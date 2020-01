Politie Geraardsbergen/Lierde zamelt 160.000 dopjes in voor opleiding blindengeleidehonden Frank Eeckhout

15 januari 2020

10u36 0 Geraardsbergen Voor het tweede jaar op rij riep politie Geraardsbergen/Lierde burgers op om zoveel mogelijk plastic dopjes te sparen en zo het Belgisch Centrum voor Geleidehonden (BCG) te steunen. “ Maar liefst 400 kilogram, omgerekend zo’n 160.000 dopjes, staat momenteel in het politiegebouw opgestapeld en wordt binnenkort aan het BCG bezorgd", zegt communicatieverantwoordelijke zegt Karolien De Turck.

In tegenstelling tot 2018, liep de actie van eind 2019 over een periode van 2 maanden en werd er gewerkt met verschillende inzamelpunten. “Beter en ruimer, dat was het doel voor onze tweede deelname” zegt Karolien De Turck. “Partnerschap is één van onze pijlers en daarom vroegen wij al onze partners waaronder scholen, dorpsraden, stad/gemeente, OCMW en woonzorgcentra om onze actie te steunen en te fungeren als dopjes-inzamelpunt.”

De oproep naar partners viel niet in dovemansoren. Burgers konden maar liefst terecht in 10 inzamelpunten in Lierde en Geraardsbergen. “Zo deed dorpsraad Onkerzele mee, spaarden de senioren van woonzorgcentrum ’t Cautervelt massaal dopjes én ook heel wat scholen waaronder basisschool Klim Op in Zandbergen en kleuterschool ’t Kapoentje in Lierde droegen hun ‘dopje’ bij. Dat er ook heel wat creativiteit onder de partners zit, mag gezegd worden. Velen knutselden een eigen ‘dopjesmonster’ of ‘drop off’ box in elkaar", gaat Karolien verder.

400 kilogram aan dopjes, dat is wat de actie heeft opgeleverd. Dat is maar liefst 220 kilogram meer dan het jaar voordien. Als je weet dat 1 kilo ongeveer overeenkomt met 400 dopjes, betekent dit een inzameling van ongeveer 160.000 dopjes. Al deze dopjes gaan nu naar een recyclagebedrijf dat ze koopt en hiervoor een bijdrage per kilo door stort aan het BCG. Een kijkje op de website van het BCG leert ons dat een puppy heel wat geld kost. Er zijn dus massa’s dopjes nodig om een puppy te kunnen aankopen én op te leiden.

Hoofinspecteur De Tandt, dankzij wie het korps ondertussen al jaren intern dopjes spaart, verduidelijkt: “Met het inzamelen van de dopjes dragen we in feite 2 keer ons steentje bij. Enerzijds helpen we een goed doel en anderzijds verkleinen we de afvalberg. De ingezamelde dopjes worden immers verwerkt tot een nieuw product. Op die manier zijn we ook maatschappelijk verantwoord bezig want we helpen het milieu”.

Politie Geraardsbergen/Lierde roept de burgers op om de dopjes een heel jaar door te sparen. “Bij ons in het korps zal je geen dopjes vinden in onze PMD-zakken. Wij sparen ze immers het ganse jaar door en we doen bij deze een warme oproep bij onze burgers om met ons mee te doen en dopjes apart te houden", besluit Karolien.