Politie Geraardsbergen/Lierde kijkt toe op de richtlijnen rond samenscholing Frank Eeckhout

19 maart 2020

18u28 0 Geraardsbergen Zoals beslist door de Nationale Veiligheidsraad zal de politie Geraardsbergen/Lierde prioritair en stipt het samenscholingsverbod handhaven dat woensdag is ingegaan. “ Toch blijft het korps ook oog hebben voor verkeersveiligheid en zullen er nog steeds verkeerspatrouilles en gerichte controles gebeuren", zegt korpschef Jurgen De Landsheer.

Maximaal thuisblijven om externe contacten te beperken, dat is zowat de basis van de nieuwe verstrengde maatregelen die sinds 18 maart van kracht zijn. Concreet betekent dit dat je enkel je huis mag verlaten voor essentiële zaken zoals werk, dokter- of apotheekbezoek en het kopen van voeding. Deze regels impliceren dus een verbod op niet-essentiële verplaatsingen en ‘samenscholing’ met meer dan twee personen, met uitzondering van het gezin.

“Tot nu hebben we over het algemeen het gevoel dat de geldende maatregelen goed worden opgevolgd op ons grondgebied”, zegt korpschef Jurgen De Landsheer. “Wij ervaren het grootste probleem in het ‘samen op pad gaan’. We zien nog veel onnodige verplaatsingen, soms met meer dan 2 personen of een mix van gezinnen in 1 auto. Ook op de werven zien we dat de opvolging beter kan”. Het is dus maar een kleine minderheid van mensen die zich niet aan de afspraak houdt maar ook politie Geraardsbergen/Lierde beseft dat het net diegenen zijn die een hele grote groep mensen in gevaar brengen. “Deze voormiddag dienden wij een café uitbater te verbaliseren die zijn café achter gesloten rolluiken openhield. Dit is uiteraard onaanvaardbaar. Zowel uitbater als beide klanten kregen een boete en de uitbater werd aangemaand zich aan de regels te houden", zegt de korpschef.

Rijst de vraag: wordt er dan niet meer gecontroleerd op andere verkeersinbreuken? Hierin is politie Geraardsbergen/Lierde duidelijk. Er zullen – ook in coronatijden – nog gerichte controles gebeuren. “Nu reeds merken we dat sommige bestuurders misbruik maken van het feit dat het heel rustig is op straat en daarom het gaspedaal extra indrukken. Wij willen duidelijk maken dat onze basispolitiezorg én dus ook de verkeersveiligheid zullen verzekerd blijven. Zelfs in deze coronacrisis, kunnen wij onze ogen niet dichtknijpen voor verkeersinbreuken die de veiligheid van onze inwoners in het gedrang brengen", besluit De Landsheer.