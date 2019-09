Politie controleert aan schoolpoort: boetes voor niet dragen gordel en onaangepast kinderzitje Frank Eeckhout

12 september 2019

17u46 4 Geraardsbergen Politie Geraardsbergen/Lierde voerde woensdag controles uit in de buurt van scholen en aan het station.

“Naast de gebruikelijke controles, werkt onze verkeersdienst elke maand op een specifiek thema. Voor deze maand is het topic ‘Veilige schoolomgeving’. Op woensdag 11 september werd er bij begin en einde van de schooldag toezicht gedaan aan de scholen en het station. Vijf personen werden beboet voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, vier anderen kregen een boete wegens het niet correct gebruik van het kinderzitje", laat de verkeersdienst weten.

Daarnaast werden er vijf pv’s opgesteld voor een ouder die rookte in voertuig in aanwezigheid van een kind, het niet beschikken over een rijbewijs, het toevertrouwen van een voertuig aan iemand zonder rijbewijs, druggebruik in het verkeer en het rijden met een niet-verzekerde en niet-ingeschreven bromfiets.