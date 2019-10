Politie beloont voorbeeldige bestuurders met... muntjes Frank Eeckhout

04 oktober 2019

14u05 25 Geraardsbergen Politie Geraardsbergen/Lierde gaat voorbeeldige bestuurders in de maand oktober belonen. “Iedere chauffeur die zich gedraagt zoals het hoort, krijgt een blauw politieautootje gevuld met muntjes”, zegt korpschef Jurgen De Landsheer.

Overdreven snelheid, het blijft een probleem. Ook de straten in Geraardsbergen blijven er niet van gespaard. Lokale Politie Geraardsbergen/Lierde houdt regelmatig snelheidscontroles en beboet hardrijders. Maar wat met de bestuurder die zich wel mooi aan de snelheidslimiet houdt? Voor hen lanceert VSV, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, nu de term ‘Control Cruiser’, een positief woord voor bestuurders zonder zware voet. Zowel stad als politie steunen deze actie en belonen voorbeeldig gedrag zelfs met een leuk gadget.

Burgemeester De Padt is alvast enthousiast. “Overdreven snelheid is nog steeds de belangrijkste oorzaak van ongevallen. In Vlaanderen eisen zware voeten zo’n 90 levens per jaar. Elke actie die mensen hiervan bewust maakt, is een geslaagde actie. Daarom willen we met ons stadsbestuur en in overleg met onze politiezone deze campagne versterken.” Als extra beloning maakt Lokale Politie Geraardsbergen/Lierde alvast een aantal data van snelheidsacties bekend. Uiteraard doen ze mee met de nationale flitsmarathon op 8 oktober maar ook op 6, 14 en 25 oktober zullen er gerichte controles worden gehouden. Je bent dus gewaarschuwd.