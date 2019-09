Pizzeria-uitbater krijgt boete van 8.000 euro omdat hygiëne niet in orde is LDO

23 september 2019

13u33 2 Geraardsbergen Pizzeria-uitbater X.B. moet een boete van 8.000 euro betalen omdat de hygiëne van zijn restaurant niet in orde was.

De pizzeria in Geraardsbergen kreeg in februari 2017 controleurs op bezoek die konden vaststellen dat de vloer erg vuil was, de muur niet afwasbaar was en het personeel niet goed opgeleid was. Er was ook onvoldoende kennis van de temperatuurvoorschriften. De zaakvoerder heeft bovendien een uitgebreid strafblad, met twee veroordelingen voor gelijkaardige feiten en 24 veroordelingen in de politierechtbank. De vennootschap van de man moet ook een boete betalen van 6.000 euro, waarvan 4.000 euro met uitstel.