Peuter Stijn is 500ste leerling van basisschool GO! Dender Frank Eeckhout

06 januari 2020

16u26 3 Geraardsbergen Peuter Stijn stapte maandagmorgen als 500ste leerling de schoolpoort van basisschool GO! Dender in Geraardsbergen binnen.

Basisschool GO! Dender mocht na de kerstvakantie elf nieuwe leerlingen verwelkomen. Eén van hen was peuter Stijn. Met zijn 2,5 jaar is hij de jongste peuter op school. Het jongetje werd aan de schoolpoort opgewacht door Devon, de oudste leerling van de school en juf Silke. “Stijn was de 500ste leerlingen dit we dit schooljaar mochten inschrijven. Met de elf nieuwe leerlingen staat de teller ondertussen wel al op 507. Na enkele mindere jaren zit ons leerlingenaantal opnieuw in de lift. Met nog instapmomenten op 1 februari, na de krokus- en paasvakantie en na Hemelvaart gaat dat leerlingenaantal nog heel wat stijgen", glundert waarnemend directeur Caroline Huyghens.

Basisschool Go! Dender telt momenteel één peuter en vijf kleuterklassen en veertien klassen in het lagere onderwijs. In wijkafdeling De Stroom wordt ook nog eens les gegeven in twee klassen.