Peter Vereecken stelt werken tentoon in bibliotheek Frank Eeckhout

05 november 2019

10u58 0 Geraardsbergen Zandbergenaar Peter Vereecken (39) stelt tot eind december zijn schilderijen tentoon in de bibliotheek van Geraardsbergen.

Peter Vereecken is autodidact. Als kind al gefascineerd door films en comics, maakte hij op zijn zesde zijn eerste tekeningen. Toen hij 25 jaar was, ontdekt hij de Ierse schilder Francis Bacon en stond zijn besluit vast: hij zou schilder worden. Hij leerde zichzelf alles aan over (de techniek van het) schilderen en sloot vriendschap met kunstenaars die hem inspireerden. De schilderwerken van Peter zijn krachtig en impulsief. De tentoonstelling in de bib toont nieuwe werken met als thema Wereldoorlog I. Peter liet zich inspireren door Léon Huygens, een frontschilder die als taak had schetsen en tekeningen van het front te maken. Peters schilderijen zijn een eerbetoon aan de gewonde en gesneuvelde soldaten en een herinnering aan de gruwelen die zij meemaakten.