Pensioenlasten ziekenhuis wegen zwaar op budget Frank Eeckhout

26 juni 2019

17u48 0 Geraardsbergen Geraardsbergen moet tot 2041 ruim 1,1 miljoen pensioenbijdragen betalen om te voorzien in de pensioenen van de statutaire personeelsleden van het ASZ campus Geraardsbergen. “Dat bedrag komt bovenop onze jaarlijkse dotatie aan het ziekenhuis", zegt burgemeester Guido De Padt (Open Vld).

Geraardsbergen, Aalst en Wetteren zijn vennoten in het ziekenhuis ASZ. Het is algemeen geweten dat openbare ziekenhuizen ook af te rekenen krijgen met responsabiliseringsbijdragen om de pensioenen van de statutaire gepensioneerden te kunnen betalen. Naast een kapitaalsinjectie van 12 miljoen euro, die de drie lokale besturen hebben ingebracht in de nieuwe operationele structuur, zullen ze voortaan ook toelagen moeten storten om de responsabiliseringsbijdragen en ook om de meerkost van de nog in dienst zijnde statutairen te dragen. Voor Geraardsbergen gaat het gemiddeld om 760.000 euro per jaar, terwijl Aalst en Wetteren respectievelijk 1.640.000 euro en 475.000 euro aan hun jaarlijkse uitgaven mogen toevoegen. Vanaf 2026 gaat het nog verder in stijgende lijn. Tot 2041 worden almaar oplopende financiële verplichtingen ten aanzien van het ASZ ziekenhuis voorspeld die voor Geraardsbergen gemiddeld 2,5 miljoen euro per jaar zullen bedragen.

“Daar bovenop komen er dus ook nieuwe pensioenlasten die voor het Geraardsbergs OCMW (als werkgever) gemiddeld 765.000 per jaar en voor de stad Geraardsbergen gemiddeld 350.000 per jaar bedragen. Onnodig te zeggen dat één en ander een wurgkoord is voor de lokale overheden. En ook een bedreiging voor het voortbestaan van bepaalde ziekenhuizen. Gelukkig heeft het ASZ dit tijdig ingezien en werden ook de artsen bereid gevonden om een zware kapitaalsinjectie van 10 miljoen euro te doen. Wat niet wegneemt dat dit alles een zware financiële dobber is en blijft, waardoor gemeenten bepaalde dienstverlening moeten afstoten", aldus burgemeester De Padt.