Padstappers en toeristische dienst ontwerpen drie wandelkaarten Frank Eeckhout

17 augustus 2020

14u27 0 Geraardsbergen De Padstappers Geraardsbergen en de toeristische dienst van de stad hebben drie nieuwe wandelkaarten ontworpen. “Hiermee willen we de prachtige natuur van onze stad in de kijker te zetten", zegt schepen van Toerisme Ann Panis (Open Vld).

Geraardsbergen is tot ver buiten zijn stadsgrenzen bekend voor de Muur, de mattentaarten en Manneken Pis. Maar de Oudenbergstad heeft zoveel meer te bieden. “Met acht natuurreservaten en heel was bossen is de natuur overal aanwezig. Het landschap is zeer gevarieerd en gaat van vlakke weilanden en dichte bossen tot heuvels. Om deze prachtige natuur in de kijker te zetten, ontwikkelde de Dienst Toerisme in samenwerking met De Padstappers Geraardsbergen drie wandelkaarten. De lussen nemen je mee langs de deelgemeenten van Geraardsbergen en de talrijke maar vaak onderbelichte natuurgebieden. De parcours, met start en aankomst op de Markt variëren van 20 tot 25 km en kunnen ingekort worden tot 13 km. Onderweg krijg je tekst en uitleg bij de natuur en het erfgoed. De folders zijn verkrijgbaar in het toeristisch infokantoor of bij alle logies in Geraardsbergen. Je kan de GPX bestanden (GPX Viewer installeren via iOS of Android) ook downloaden op de website of via de QR code op de kaarten. In de toekomst worden de wandelingen nog uitgepijld", laat schepen Ann Panis weten.

Binnenkort brengt de Toeristische Dienst een brochure uit over de fauna en flora. De teksten werden geschreven door het WVI en belichten de geschiedenis, aanwezige flora en bodem van de verschillende natuurreservaten en bossen die Geraardsbergen rijk is.