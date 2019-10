Oververhitte kookpot zet keuken in lichterlaaie Frank Eeckhout

22 oktober 2019

19u47 13 Geraardsbergen Een oververhitte kookpot heeft de keuken van een appartement in de Kampstraat in Onkerzele in lichterlaaie gezet.

Brandweerpost Geraardsbergen werd omstreeks 18.15 uur opgeroepen voor een appartementsbrand in deelgemeente Onkerzele. “Bij aankomst hadden de bewoner het vuur al kunnen doven. De keuken liep echter heel wat schade op. Oorzaak van de brand was een oververhitte kookpot die op het vuur was blijven staan", kapitein Hans Boterberg van brandweerpost Denderleeuw. Bij de brand raakte niemand gewond.