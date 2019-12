Ouders verbolgen over ‘afschuwelijke’ tifo met blote borsten op jeugdvoetbaltornooi Claudia Van den Houte

26 december 2019

17u54 27 Geraardsbergen Een tifo die een tekening toont van een vrouw met ontblote borsten heeft kwaad bloed gezet op een jeugdvoetbaltoernooi in Geraardsbergen. Sommige ouders van jeugdspelers die deelnemen aan de ‘Hot Sport Jako Cup’ zijn niet te spreken over de tifo die langs de kant van het voetbalveld in sportcomplex De Veldmuis hangt. “Dit is er zwaar over”, klinkt het.

De Hot Sport Jako Cup is een groot voetbaltornooi dat van 21 december tot en met 30 december plaatsvindt in sportcomplex De Veldmuis in Geraardsbergen. Het zou intussen uitgegroeid zijn tot één van de grootste in zijn soort voor de voetballende jeugd in Vlaanderen. Sinds 2013 komen elk jaar meer dan 150 ploegen naar Geraardsbergen voor het voetbaltornooi. Tijdens deze editie nemen 175 ploegen deel. Net zoals de voorbije zes jaar zijn er per leeftijdscategorie drie reeksen: een regionaal, provinciaal en nationaal toernooi. Er is ook opnieuw een meisjestoernooi.

Geen woorden voor

Bij een voetbaltoernooi zijn tifo’s langs het voetbalveld niet ongewoon, maar één van de tifo’s langs het voetbalterrein in sporthal De Veldmuis zette kwaad bloed bij sommige ouders van de jeugdspelertjes. Op de bewuste tifo staat er een tekening met, naast onder meer een voetbalsupporter met pintjes in de hand, een vrouw die haar borsten toont tijdens de voetbalwedstrijd. “We zijn gedegouteerd”, vertelt Jeroen, één van de ouders van de spelers. Zowel zijn zoon als zijn dochter spelen er voetbal. Hij merkte de tifo op tijdens de wedstrijd van zijn dochter. “Het is er zwaar over. Het gaat zowel om het portret op zich als om de setting, namelijk een jeugdvoetbaltoernooi. We vinden de affiche echt afschuwelijk. We hebben er geen woorden voor. Ook bij andere ouders is die niet echt in goede aarde gevallen”, aldus de man.

Ongelukkige plaats

De organisatoren van de Hot Sport Jako Cup hebben het bewuste figuurtje op de tifo intussen afgedekt. “De inkadering van het toernooi doen we niet zelf. We hebben de tifo’s niet zelf gemaakt, maar hebben ze gekregen van supportersclubs. We zijn hen dankbaar dat we die mogen gebruiken, want ze zorgen voor sfeerbevordering, maar we erkennen dat de plaats waar die tifo werd opgehangen ongelukkig was. Het is helemaal niet de bedoeling geweest om vrouwen of kinderen aan te stoten. Het gaat over voetbal”, klinkt het bij de organisatoren. De tifo in kwestie zou al een paar jaar in hun bezit zijn, maar het is de eerste keer dat hij op zo’n zichtbare plaats, rechtover de tribune, werd opgehangen. De tifo zou door anderen dan wel weer gesmaakt zijn geweest. “Verschillende trainers hebben een selfie genomen bij de tifo”, klinkt het nog bij een medewerker.