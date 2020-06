Organisatoren ‘denderend KLEIN’ plannen alternatief voor stadsfestival en doen oproep aan artiesten Claudia Van den Houte

25 juni 2020

19u52 8 Geraardsbergen Door de coronacrisis zal er dit jaar geen ‘denderend KLEIN’-stadsfestival zijn in het Abdijpark van Geraardsbergen, maar de organisatoren plannen een origineel alternatief.

De organisatoren zagen de bui in maart al hangen. “We zijn echter niet bij de pakken blijven zitten en hebben een origineel concept uitgedacht”, vertelt Daan Franceus van denderend KLEIN. “Daarmee zullen we er toch voor zorgen dat Geraardsbergen deze zomer geprikkeld zal worden met muziek, woord en kunst. Veel kunnen we er nog niet over kwijt, maar wie ons een beetje kent, weet dat we gezelligheid en mensen samenbrengen hoog in het vaandel dragen. Ook deze zomer willen we daarmee naar buiten komen.”

Ze doen daarvoor een oproep naar (professionele) artiesten om van zich te laten horen. Ook de cultuurdienst van de stad Geraardsbergen steunt die oproep. Geïnteresseerde artiesten kunnen een mail sturen naar zomer2020@denderendklein.be en krijgen dan te horen wat de plannen zijn.