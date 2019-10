Opnieuw uitstel voor vernieuwing stuwsluiscomplex op Dender: Werken hervatten ten vroegste voorjaar 2021 Frank Eeckhout

21 oktober 2019

14u54 0 Geraardsbergen De werken aan het stuwsluiscomplex op de Dender in het centrum van Geraardsbergen lopen opnieuw vertraging op. In oktober 2017 werden de werken stilgelegd na het vernietigen van de stedenbouwkundige vergunning als gevolg van een beroepsprocedure. “We hopen de nieuwe omgevingsvergunning in augustus volgend jaar klaar te hebben", zegt Karen Buyse van De Vlaamse Waterweg.

In het voorjaar van 2016 ging De Vlaamse Waterweg nv van start met de vernieuwing van de stuwsluis op de Dender in Geraardsbergen. De werken passen in een ruimer plan waarbij de Vlaamse waterwegbeheerder streeft naar een optimale waterbeheersing. Maar na een klacht werden de werken anderhalf jaar later stilgelegd. “Momenteel zijn er in Geraardsbergen twee stuwen aanwezig. Beide stuwen zorgen ervoor dat het waterpeil zo goed mogelijk constant wordt gehouden. Ze dragen zo bij tot de bevaarbaarheid van de Dender en de bescherming van de stad tegen wateroverlast. De huidige stuwen dateren van 1860 en zijn dus sterk verouderd. Dit houdt risico’s in voor de manuele bediening en bedrijfszekerheid van de stuwen. De stuwen moeten dan ook vervangen worden door nieuwe hedendaagse exemplaren”, zegt Karen Buyse.

De huidige, oude stuwen zijn beschermd als monument. Deze bescherming geldt ook voor andere onderdelen van de huidige stuwsluis, waaronder de sluis zelf en meerdere kaaimuren. Bovendien maakt de stuwsluis deel uit van een beschermd landschap. Bij de vernieuwing van de stuwen moet hier dus rekening mee gehouden worden. Naast de bouw van nieuwe stuwen realiseert De Vlaamse Waterweg nv nog enkele andere onderdelen. Zo wordt er een vispassage gebouwd in de huidige kleine stuwgeul. Vissen verplaatsen zich namelijk voortdurend in een waterloop op zoek naar voedsel, paai- en broedplaatsen, overwinteringsgebieden of nieuwe leefgebieden. Stuwen vormen voor vissen een fysiek obstakel waar ze niet zomaar voorbij kunnen zwemmen. Een vispassage zorgt ervoor dat de vissen vlot de stuwen kunnen passeren.

De Vlaamse Waterweg wilde de nieuwer omgevingsvergunning aanvankelijk deze maand indienen maar dat lukt niet. “Het is een complex dossier en willen geen fouten maken. Omdat de plannen ondertussen al enkele jaren oud zijn, herbekijken we ook de vispassage. We hopen de nieuwe omgevingsvergunning volgend jaar in augustus klaar te hebben. De werken zouden dan in het voorjaar van 2021 kunnen hervatten. Als dat allemaal lukt kan het nieuwe sluizencomplex begin 2023 operationeel zijn", geeft Buyse nog mee.

Burgemeester Guido De Padt betreurt de slakkengang waarmee het dossier vordert. “Het is algemeen geweten dat de gevolgen voor de beheersing van de wateroverlast rond de Dender pas resultaat zullen hebben wanneer alle stuwen gerenoveerd zullen zijn. Ik vrees ook dat het niet uitgesloten is dat de plannen voor Idegem, Pollare, Denderleeuw en Teralfene voorwerp zullen zijn van procedures van zij die tegen de vernieuwing van de stuwen vechten. Hoewel de huidige achttiende eeuwse stuwen operationeel blijven, mag men niet uit het oog verliezen dat de Walen hun huiswerk wel goed gemaakt hebben en alle Waalse denderstuwen reeds vervangen hebben. Nu de stuw in Deux-Acren in gebruik is genomen, verdubbelt de afvoercapaciteit tot 70.000 liter water per seconde. Dat betekent dat de theoretische mogelijkheid bestaat dat er veel meer water kan afgevoerd kan worden naar Vlaanderen en Geraardsbergen daarbij als eerste aan de beurt zal komen.