Opnieuw AED-toestel aan gevel Middenschool Frank Eeckhout

12 juni 2019

11u46 0 Geraardsbergen Er hangt opnieuw een AED-toestel aan de gevel van Middenschool Geraardsbergen. Het vorige toestel werd een hele tijd geleden gestolen en onlangs bij een inval in een woning teruggevonden door politie Geraardsbergen/Lierde.

Het nieuwe AED-toestel is er gekomen door tussenkomst van Heartsaver, een vzw die ervoor ijvert om het aantal publiek beschikbare hartstarters of automatische externe defibrillatoren in België te verhogen door lobbying, bewustmaking en de werving van fondsen. De internationaal gerenommeerde cardioloog en hartritmespecialist Prof. Dr. Em. Pedro Brugada is peter van HeartSaver. Een AED is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. Het AED-toestel geeft gesproken instructies. Het helpt je door de reanimatie tot professionele hulpverleners het van je overnemen.