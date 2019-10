Ophef in Geraardsbergen: gezinsbelasting stijgt van 50 naar 70 euro Frank Eeckhout

05u49 6 Geraardsbergen Er heerst ongenoegen in Geraardsbergen nadat de inwoners hun aanslagbiljet voor de gezinsbelasting ontvangen hebben. Die stijgt immers van 50 naar 70 euro. “We voorzien wel een verlaging tot 40 euro voor de alleenstaanden of eenoudergezinnen", sust burgemeester Guido De Padt (Open Vld).

Eén op de drie Belgische huishoudens bestaat uit één persoon. In Geraardsbergen is dat niet anders. “Hier leven 4.654 alleenstaanden , waarvan 2.646 in de leeftijdscategorie van 26 tot 65 jaar en 1.859 66-plussers. Er zijn ook 545 alleenstaande ouders met kinderen waarvan 528 in de leeftijdscategorie van 26 tot 65 jaar. Van hen is geweten dat velen het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Zij betalen vanaf dit jaar slechts 40 euro. Terwijl vroeger een 10.000-tal gezinnen het basisbedrag van 50 euro betaalden, zullen er dat in de toekomst nog een 5.000-tal zijn die dan wel 70 euro zullen betalen, terwijl een 5000-tal alleenstaanden een korting/toelage krijgen van 30 euro. Ook de andere uitzonderingen blijven behouden. Indien de belasting van 50 euro nog maar zou geïndexeerd geweest zijn, kwamen we nu aan 72,63 euro. We zitten dus nog steeds onder de loutere indexaanpassing van het initieel bedrag", motiveert Guido De Padt de belastingverhoging.