Opendeurdagen op afspraak in kleuterschool Pieternel en BS GO! Centrum Frank Eeckhout

07 mei 2020

09u49 0 Geraardsbergen Om ouders ondanks de coronacrisis toch de mogelijkheid te bieden kennis te maken met de school, plannen kleuterschool Pieternel en BS GO! Centrum in Geraardsbergen opendeurdagen op afspraak.

Kleuterschool Pieternel zet de deuren open op vrijdag 12 juni van 16.30 tot 19 uur. Een dag later, op zaterdag 13 juni doet GO! Centrum hetzelfde van 9 tot 12 uur. De directie voorziet een individuele rondleiding doorheen de school zodat ouders kunnen kennismaken met de school en haar werking. Een afspraak maken voor de opendeurdag kan door een mail te sturen naar info@bsgocentrum.be of te bellen ophet nummer 054/41.22.74.