Op zoek naar speelplein, buurthuis of school? Bezoek dan nieuw platform ‘GISbergen’ Claudia Van den Houte

09 juli 2020

17u58 0 Geraardsbergen De stad Geraardsbergen heeft met ‘GISbergen’ gelanceerd, een nieuw platform met allerlei geografische informatie. Zo vind je er gegevens over speelpleintjes, buurthuizen, scholen, wandelingen, mobiliteit en nog veel meer.

GIS, wat staat voor geografische informatie systemen, wordt gebruikt om gegevens mee in kaart te brengen en om objecten mee te lokaliseren en te inventariseren. Via het online platform GISbergen probeert het stadsbestuur allerlei nuttige geografische informatie aan te bieden in de vorm van interactieve kaarttoepassingen en webapplicaties.

Op toeristisch vlak zal historische informatie via een nieuw medium, de StoryMaps, gepresenteerd worden. Dat zijn verhalen die met foto’s en video’s gekoppeld worden aan een interactieve kaart, zodat de bezoeker als het ware in realtime een virtuele rondleiding krijgt. Naast de eigen inhoud (interne webapps), bevat GISbergen ook een thematisch overzicht van interessante GIS-toepassingen die door andere instanties ontwikkeld zijn (externe webapps). Zo kan men onder meer de actuele Covid-19 situatie op de voet volgen, krijgt men toegang tot een routeplanner om wandel- en fietsroutes mee uit te stippelen en krijgt men een zicht op de groenestroomproductie in Vlaanderen.

Het project GISbergen is genomineerd voor de Geospatial Awards, die normaal gezien uitgereikt zouden worden op 24 maart tijdens BeGeo 2020 in Brussels EXPO, maar het evenement werd door de coronacrisis uitgesteld tot 27 oktober. Wie zelf nog ideeën heeft om bepaalde statistieken of zaken in kaart te brengen, kan die overmaken via info@geraardsbergen.be of via het enquêteformulier op het platform zelf. Het platform is terug te vinden via www.geraardsbergen.be of via deze link.